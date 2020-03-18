18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Lüleburgaz Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, askeri birlikler saygı atışı yaptı. Törene CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Çetin Sucu, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Birdeniz Şan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kaynak: AA