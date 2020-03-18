18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü Hayrabolu ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'taki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Kaymakam Mehmet Sülün, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşegül Özgen, Garnizon Komutanı Yarbay Serkan Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Kaynak: AA