18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi AK Parti Muğla Milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Milletvekili Demir mesajında, her coğrafyadan Mehmetçiğin Türk milletinin var oluş mücadelesine katkı sağlamak için şehit olduğu Çanakkale'nin altın harflerle tarihe yazılan bir yer olduğunu belirtti.

Demir, Türkiye'nin bugün de milletin huzurunu bozmak isteyenlere karşı mücadelesinin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün de vatan topraklarımızı savunmak, milletimizin huzur ve sükununu bozmak isteyenlere karşı amansız mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında sürmektedir. Bağımsızlığımızı bizlere emanet eden şehitlerimize layık olmak zorundayız. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini, destanın tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ettiklerini kaydetti.

Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğuna belirten Gökcan, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA