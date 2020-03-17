18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi - Haber
Çanakkale, AK Parti, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

17.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:28
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Milletvekili Demir mesajında, her coğrafyadan Mehmetçiğin Türk milletinin var oluş mücadelesine katkı sağlamak için şehit olduğu Çanakkale'nin altın harflerle tarihe yazılan bir yer olduğunu belirtti.

Demir, Türkiye'nin bugün de milletin huzurunu bozmak isteyenlere karşı mücadelesinin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün de vatan topraklarımızı savunmak, milletimizin huzur ve sükununu bozmak isteyenlere karşı amansız mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında sürmektedir. Bağımsızlığımızı bizlere emanet eden şehitlerimize layık olmak zorundayız. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini, destanın tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ettiklerini kaydetti.

Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğuna belirten Gökcan, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Haber
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Erteleyin Haber
Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Erteleyin
Juventus'a ikinci şok! Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı Haber
Juventus'a ikinci şok! Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rita Wilson Sinan Akçıl Hande Soral Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Sergen Yalçın Henry Onyekuru Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 22:01:58. #1.14#