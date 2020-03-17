18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Pekyatırmacı, Çanakkale Zaferi'nin şehadetleriyle destan yazan ecdadın tarihe düştüğü bir not olduğunu belirtti.

Çanakkale ruhunun her dönemde var olduğunu ve hiçbir zaman kaybolmayacağını vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bizim ecdadımız Çanakkale'de 105 yıl önce 7 düvele karşı onların teknik üstünlükteki silahlarına karşı iman gücüyle o mücadeleyi kazandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun mayası orada oluştu. Bu zaferle kurtuluş mücadelemizi en güzel şekilde sonuçlandırdık. Bu Anadolu yurdu Türk yurdu olarak yaşamaya devam ediyor ve öyle de devam edecek. Bizi hiçbir güç buradan çıkaramayacak. 15 Temmuz'da da bu ruhun hala canlı olduğunu gördük ve son olarak da Bahar Kalkanı Harekatı'nda bunu tekrar yaşadık. Bizim bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize kastedenler karşılarında her zaman bu Çanakkale ruhunu bulacaklar ve hiçbir zaman onlara geçit vermeyeceğiz. Vatanımızın bekası için bugüne kadar gözünü kırpmadan canından vazgeçen tüm ecdadımızı ve Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA