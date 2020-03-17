18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altay, Çanakkale Zaferi'nin, şanlı ecdadın tek vücut olarak gerçekleştirdiği destansı bir zafer olduğunu belirtti.



Türk milletinin, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, emperyalist Batı'nın, 'hasta adam' diye tanımladığı Osmanlı Devleti'ne son darbeyi vurmak için yaptığı alçak ve sinsi planın en büyük parçasıdır. Çanakkale Zaferi ise o alçak ve sinsi plana karşı bir milletin topyekun küllerinden doğmasını sağlayan milattır. Çanakkale, millet olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz yapan ve asla taviz vermeyeceğimiz mukaddes değerlerimize bağlılığımızın nişanesidir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü kutluyorum. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, cennetteki mekanları ali olsun."

Kaynak: AA