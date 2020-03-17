18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Adıyaman, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:50
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez, mesajında, Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri korumak uğruna canını veren aziz şehitlerin "Şehitler Günü"nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale'nin paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen bir cihan imparatorluğu içinden

kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği, tarihte eşine rastlanamayacak kadar

muhteşem bir milli duygu, inanç, istiklal, kahramanlık ve milli şahlanışın başlangıç

noktası olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, doğulusu, batılısı bu

topraklarda yaşayan her bir ferdin kader birliği yaparak şehit düştüğü yerdir. Dünya tarihini

ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin ilk

kıvılcımı ve şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici ve destansı bir

mücadelesidir.

Bundan 105 yıl önce kahraman ecdadımız eşsiz bir destan yazdı."

Belediye Başkanı Kılınç

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da Çanakkale Zaferi'nde milletin destansı başarısını sıralamanın kendileri gibi bu aziz milleti de mutlu ettiğini belirterek, "Çanakkale Zaferi, uluslararası arenada önemli bir referansımız ve ecdadımızın bize en yüce mirasıdır. Ecdadımızın bağımsızlık ilkesiyle bize armağan ettiği bu topraklar, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli devletlerimize ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilk değil, son devletimiz olarak ebediyyen ay yıldızlı bayrak altında aziz milletimize ev sahipliği yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım

Yıldırım da Türkiye ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale destanının 105. yıl dönümünde vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanların hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğildiklerini belirtti.

Mücadelenin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözü ile yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan milletimiz, dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Rita Wilson Demet Akalın Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Fatih Terim Radamel Falcao Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:17:53. #1.15#