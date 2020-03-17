18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
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Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Politika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Destanı'nın, bir milletin yeniden doğuşu ve şeref abidesi olduğunu belirterek, "Milletçe onurlu bir duruşla, bu topraklara göz dikenlere tarihi bir şamar vuruldu.

17.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:50
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Destanı'nın, bir milletin yeniden doğuşu ve şeref abidesi olduğunu belirterek, "Milletçe onurlu bir duruşla, bu topraklara göz dikenlere tarihi bir şamar vuruldu. Çanakkale'de yalnızca bir destan yazılmadı, yüzyıllara ışık tutacak bir ruh doğdu. O ruh öyle bir ruh ki milletimizin en ihtiyaç duyduğu anda bu toprakları kuşatıyor." dedi.

Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Çanakkale Destanı'nın, bir milletin yeniden doğuşu ve şeref abidesi olduğunu vurguladı.

"Milletçe onurlu bir duruşla, bu topraklara göz dikenlere tarihi bir şamar vuruldu. Çanakkale'de yalnızca bir destan yazılmadı, yüzyıllara ışık tutacak bir ruh doğdu. O ruh öyle bir ruh ki milletimizin en ihtiyaç duyduğu anda bu toprakları kuşatıyor." ifadesini kullanan Turan, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bizlere bu toprakları vatan kılan tüm aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle ve minnetle yad ederek; Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Turan, mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Erzurum'a, Balıkesir'e, Adana'ya; İdlib'den Halep'e, Yemen'e ve Libya'ya kadar birçok yerden hatıraların olduğu bu mübarek topraklarda, bu yıl küresel bir salgın olan koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı önceki yıllarda gerçekleştirilen törenler ne yazık ki yapılamayacaktır. Virüse karşı ülke genelinde mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından alınan önlemlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Çanakkale Zaferi'mizi, 17 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yaptığımız törenlerle büyük bir heyecanla kutlamıştık. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıl Çanakkale Zaferi'mizi, bu virüs tehlikesini aşmış olarak, şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza layık bir törenle hep birlikte kutlarız."

Kaynak: AA

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