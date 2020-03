18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyük, Çanakkale Zaferi'nin, birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını büyük bir gurur içerisinde yaşadığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kahraman ordumuzla birlikte yekvücut olarak tarihe şanlı bir sayfa olarak nakşettiği şanlı bir destanın adıdır. Birlik ve beraberliğimizin en büyük timsallerinden biri olan bu destan, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden aziz milletimizin işgal güçlerine asla geçit vermeyeceğini, Çanakkale'nin ve her karış vatan toprağının asla geçilemeyeceğini ilan etmiştir. 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyerek Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ile yapılan mücadelelerde, 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında, sınırlarımızın içinde ve dışında can veren şehitlerimiz ile gönül coğrafyamızın her bir karışında şehadet mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA