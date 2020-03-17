18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirterek, kahraman ecdadın Çanakkale'de toplara, tüfeklere karşı inanç ve umutlarıyla mücadele ettiğini vurguladı.

Çanakkale destanının bir milletin ayakta kalma ve var olma iradesinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin adeta kendi küllerinden yeniden dirilişinin sembolüdür. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenen prangaları Çanakkale ruhuyla bertaraf edeceğiz. İnanıyoruz ki, millet olarak Çanakkale'de sergilenen birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe hiçbir güç bize yön veremeyecek, karşımızda duramayacak ve Çanakkale asla geçilemeyecektir. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, bu topraklarda bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin mimarı bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Çanakkale ruhuyla bugün de dünyanın dört bir yanında kahramanca mücadele eden ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz."

Kaynak: AA