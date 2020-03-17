18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Haber
Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kayseri, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:08
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

18 Mart tarihinin vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin hatırasını canlı tutmak, sonraki nesillere aktarmak amacıyla Şehitler Günü olarak kabul ve ilan edildiğini hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığı kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında, vatan için canını defa eden kahramanların asla unutulmayacağını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğunu ve bu birlikteliğin Çanakkale'de en iyi şekilde gösterildiğini belirten Büyükkılıç, "Bugün de aynı inançla bu vatana göz dikenlere karşı mücadele ediliyor. Bugün üzerinde rahatça yaşadığımız topraklar, kahraman şehitlerimizin bizlere mirası. Mirasımıza sahip çıkmak ve bunu genç nesillere aktarmak vatanımız için canlarını feda etmiş olan ecdadımıza borcumuzdur. Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Toprağımıza o gün göz diken şer güçler bugün de saldırılarını farklı şekillerde sürdürüyor. Ancak bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Dün olduğu gibi ne bugün ne de yarın birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında, 1915 yılında yazılan kahramanlık destanının ebediyete kadar Türk milletini gururlandırmaya devam edeceğini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da dünyaya damga vuran önemli zaferlerden birinin de Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
'Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin' diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Ece Erken Sinan Akçıl Özge Ulusoy
Spor Falcao Bülent Uygun Mustafa Cengiz Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:45:40. #1.14#