18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin vatansız yaşamak yerine ölmeyi göze alarak dünya tarihini değiştiren bir milletin kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarih sahnesinde var olma adına verdiği üstün bir mücadele olduğunu ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"18 Mart, öleceğini bilse dahi cephede olmaktan tereddüt etmeyen, tükenen cephanesi takviye edilene kadar düşmanın üzerine canını atan, her siperde ayrı bir destan yazan aziz ecdadımızın 'Çanakkale geçilmez' ilkesini dünyaya kabul ettirdiği gündür. Kerkük'ten Trabzon'a, Üsküp'ten Kars'a kadar her memleketimizden 250 bin vatan evladının tek millet olma vasfını, toprağa döktükleri mübarek kanlarıyla dünyaya ilan ettiği Çanakkale Zaferi, batılın karşısında dimdik duran bir hak mücadelesidir. Dün Çanakkale'de hayasızca karşımıza dikilenlerin, bugün de aynı amaçla dünyanın dört bir yanını cehenneme çevirdiği bir dönemden geçerken kahraman Mehmetçiklerimiz, tüm dünya mazlumlarına umut olan mücadelesiyle destanlar yazmaya devam etmektedir. Dünya tarihini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı emanet eden aziz ecdadımızı, bugün de ecdadın yolunda giden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA