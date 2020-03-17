18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin her şartta hürriyet ve istiklali için yapabileceklerini gözler önüne serdiğini belirterek, "Vatanının bağımsızlığı, birliği ve...

17.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:46
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin her şartta hürriyet ve istiklali için yapabileceklerini gözler önüne serdiğini belirterek, "Vatanının bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kendini bu yola adayan tüm kahramanlarımızı ve kanlarını, canlarını seve seve veren tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri niteliğindeki zaferin azmin ve kararlılığın en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, "Çanakkale'nin kahramanları, umudun bittiği yerde inancın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat emiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kartaloğlu, bu büyük günün Türk milletinin her şartta hürriyet ve istiklali için yapabileceklerini gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün, din, dil, ırk, inanç farkı gözetmeksizin canı ve kanı pahasına topraklarını savunan şehitlerimizle gazilerimizin, saygıyla, sevgiyle, minnetle anıldığı kutsal bir gündür. Vatanının bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kendini bu yola adayan tüm kahramanlarımızı ve kanlarını, canlarını seve seve veren tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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