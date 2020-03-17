18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Çanakkale, Aksaray, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Aksaray Valisi Ali Mantı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:16
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Aksaray Valisi Ali Mantı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mantı mesajında, emsalsiz Çanakkale zaferi sayesinde ve rengini şehitlerin al kanından alan Türk Bayrağının, bağımsızlık sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacağını belirtti.

Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birinin Çanakkale zaferi olduğu vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünyada az sayıdaki ordunun üzerinde başarı elde eden Türk askeri, Çanakkale'ye savaşmak için değil adeta ölmek için gitmiştir. Ülkemizi her türlü tehlikeden korumak ve insanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 105'inci yıl dönümünde başta büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale şehitlerini, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı Haber
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Ece Erken Hande Soral Özge Ulusoy Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:08:17. #1.14#