18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eroğlu, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini kaydetti.

Bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan bütün kahramanları hürmetle, minnetle yad ettiğini belirten Eroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bu mukaddes vatanın ve aziz milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir.

Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.

Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir.

Bizler Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, aziz milletimize yönelik kurulan hain planlara aynı azim ve karalılıkla karşı çıkıyor, 83 milyon olarak kadınıyla erkeğiyle omuz omuza aydınlık yarınlar için gece gündüz çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünü tekrar kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA