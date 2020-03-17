18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Özalp, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, kahraman orduyla yüce milletin, 18 Mart 1915'de Çanakkale'de kutsal değerleri uğruna, tüm olumsuzluklara karşı canı pahasına çarpıştığını belirtti.

Ordu ve milletin, kara ve deniz savaşlarında düşman kuvvetlerine "Çanakkale geçilmez" dedirterek hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip vatan ve bayrağına sahip çıktığını kaydeden Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel yurdumuzu bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu büyük zaferin 105. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

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