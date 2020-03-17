18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünün milletçe büyük bir gururla kutlandığını belirterek, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerin bir kez daha şükran ve saygıyla anıldığını ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nın, Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Akın, "Bizler, ecdadımızın emaneti olan kutsal vatan topraklarını şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla sonsuza kadar yaşatmanın kararlılığı içerisindeyiz. Bu yolda en büyük gücümüz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırların güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör yapılanmalarına son vermek için İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığına işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleler sırasında şehitlik mertebesine yükselen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu duygularla, her köşesi cennet olan bu vatanı canları pahasına savunarak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA