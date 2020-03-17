18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin coştuğu, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, vatanın ve milletin bekası için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın, ilahi bir mücadele gücüyle milleti yüceltme ülküsünün ihtişamlı ve mukaddes bir hatırası olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve 'Çanakkale geçilmez' diyerek canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını korumak ve savunmak için en zor şartlar altında canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA