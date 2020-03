18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bektaş, mesajında, büyük Türk milletinin uğrunda canını feda edecek kadar kutsal saydığı bağımsız ve özgür yaşama iradesiyle onurlu bir yaşam sürdüğünü, aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde kazanılan, tarihe yön veren büyük zaferlerle varlığına kasteden girişimlere ve her türlü güçlüğe tek vücut halinde karşı koyduğunu belirtti.

"Bugün aziz vatanımızda gururla ve özgürce yaşıyorsak, bunu gerektiğinde canını feda etmekten bir an olsun kaçınmayan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." ifadesini kullanan Bektaş, şunları kaydetti:

"Ülkesi, milleti ve bayrağı uğrunda canını veren, her daim gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal vatanımıza sahip çıkmak, koruyup kollayarak, birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehdide azim ve kararlılık ruhuyla karşı koymak her zaman sorumluluğumuz ve en önemli görevimiz olacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile büyük bir azim, kararlılık ve inançla kazanılan Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA