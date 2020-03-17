18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Batman Valisi Hulusi Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin mesajında, Çanakkale'de 105 yıl önce dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazıldığını, dün olduğu gibi bugün de milletin, ülkenin ve gelecek üzerinde plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir ders olduğunu belirtti.

Ülkeye yönelik her türlü fitne ve nifak girişimlerinin yaşandığı bu günlerde millet olarak tek yürek ve tek yumruk halinde vatana sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, Çanakkale'de yan yana yatan kahraman şehitlerden aldıkları güç ve inançla ülkeye yönelik her türlü fitne ve nifak girişimlerinin bertaraf edilmesi için birlik ve beraberliğimize dört elle sarılması gerektiğini bildirdi.

Şahin, mesajında şunlar yer verdi:

"Şanlı tarihin övünç kaynaklarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde milletçe bizi bir arada tutan, güçlü kılan, bizi biz yapan Çanakkale ruhundan başka bir şey değildir. Düşmanı dize getiren fedakarlık, sabır, azim, zafere olan inanç bizi bugünlere taşımış, yarınlara da taşıyacaktır. Ayrıca, 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı da aynı inançla Çanakkale ruhunu milletimizin yaşattığının delilidir.

Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıma konusundaki kararlılığımızın sonuna kadar devam edeceğini ve bu uğurda her türlü mücadeleyi vermeyi sürdüreceğimizi belirtirken 18 Mart Şehitler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve canlarını bu topraklar için seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA