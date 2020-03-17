18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, 18 Mart 1915 tarihinin, Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle kurduğu kadim medeniyetleriyle, geçmişten geleceğe uzanışının tarihi olduğunu belirtti.

Türk milletinin özgürlük ve vatan için gerektiğinde herşeyini feda edebileceğini aktaran Bilgin, "Çanakkale Geçilmez" sözleri ile vücut bulan kadını, erkeği, çocuğu genci ve yaşlısıyla bir milletin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığını bildirdi.

Vali Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlumun zalime direnişinin sembolüdür. Yıkılmakta olan bir imparatorluğun evlatları imanlarıyla, akıl ve kalpleri ile yeniden dirilmiş, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni müjdelemiştir. En zayıf anında bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz'da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını ve Çanakkale ruhunun asla yok olmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA