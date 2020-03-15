18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Spor Kulübü üyeleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Spor Kulübü üyeleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Ekip sorumlusu Yavuz Ergat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta Bursa'dan yola çıkıp bu sabah itibarıyla Çanakkale'ye ulaştıklarını söyledi.

Kilitbahir üzerinden tarihi alana geçtiklerini ve dünyanın farklı yerindeki yetimlerin selamlarını Çanakkale şehitlerine getirdiklerini belirten Ergat, şunları kaydetti:

"Yetimlerin dünyanın farklı yerlerinden gelip burada can veren şehitlerin torunlarının da İslam'ın sancağını devraldığını, bugün dünyanın farklı bölgelerindeki yetimlere hiçbir ayrım gözetmeden sahip çıktıklarını ve yalnız bırakmadıklarını biliyoruz. Bugün ahde vefa günü. Dünü unutmayan bu insanların yarını daha güzel olması için gece gündüz çalıştılar. Onlar bizi unutmadılar, bizler de sizleri unutmayacağız."

Kaynak: AA