18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

13.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:20
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Meydanı, İskele Demokrasi Meydanı ve Kordon Boyu'na kurulan stantlarda hazırlanan sıcak tatlılar ücretsiz olarak dağıtıldı.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde de Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından "Deniz Zaferi" konseri düzenlendi.

Kaynak: AA

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