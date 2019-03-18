Gaziantep'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında şehit ailelerinin katılımıyla yemek düzenlendi.

Vali Davut Gül, bir lokantada düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi.

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığını vurgulayan Gül, "Terörle mücadelede her geçen gün daha başarılı sonuçlan alınıyor. İnşallah çok kısa süre içinde sıfırlanacak." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in duasıyla sona eren programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Endoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Kaynak: AA