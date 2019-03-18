18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ürdün'ün Salt kentindeki Türk Şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Törene, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Ürdünlü yetkililer, sivil ve askeri yetkililer katıldı. Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA