18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Amasya, Çorum, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Varol, daha sonra yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve katılımcılar şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı, şehitliğe fidan dikti.

Çorum

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Çorum'da tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programda, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale" oratoryosu seslendirildi.

Kastamonu

Kastamonu Şehitler Anıtı'ndaki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.



Vali Yaşar Karadeniz, Şehitlik Defteri'ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de büyük bir kahramanlık örneği gösterildiğini vurgulayarak, "Sizden emanet aldığımız bu vatanı sonuna kadar koruyarak, bizler de sonraki nesillere emanet edeceğiz. Ondan hiçbir şeyin eksilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilakis daha müreffeh, kalkınmış, dünyanın en güçlü devleti olarak emanet etme idealinin peşinden koşacağız. Bunun için çalışacağız, hem de çok çalışacağız. Siz rahat uyuyun. Bu ülküyü mutlaka başaracağız." dedi.



Konuşmanın ardından şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Törenin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program izlendi.

Sinop

Sinop'ta, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Deniz Şehitliği'nde düzenlenen ilk tören, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Daha sonra Vali Köksal Şakalar, Şehitlik Defteri'ni imzaladı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Vali Şakalar ve beraberindekiler şehir mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulundu, dua etti ve kabirlere çiçek bıraktı.

Çankırı

Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasından sonra Vali Hamdi Bilge Aktaş, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Törene, Vali Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, daha sonra 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, burada Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri şükran, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Hayatlarının baharında şehadet şerbetini içen şehitlerin ve gazilerin emeklerinin boşa çıkmadığını vurgulayan Teke, "Anadolu'da bayrak inmedi, ezan dinmedi, güzel Türkiyem bölünmedi. Seksen iki milyon üç yüz bin insan huzur içerisinde yaşamakta. Bin yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprakları teriyle, gerektiğinde kanıyla sulamış tüm ecdadı tazimle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Nevzat Ayaz Soysal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Çanakkale Ruhu Ölmez isimli program sunuldu.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından "Çanakkale" konulu resim sergisi açıldı.

Kaynak: AA