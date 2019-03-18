Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106.Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Topçu Üsteğmen Çağatay Çentik'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, İslahiye Şehitliği'nde devam etti. Burada da dua edildi ve protokol üyeleri, şehit yakınlarına çiçek takdim etti.

Daha sonra İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, şiirler okundu, öğrenciler Kınalı Hasan ve Seyit Onbaşı piyeslerini sergiledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA