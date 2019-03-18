18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Konya Askeri Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı atışının yapıldığı törende, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Şehit Aileleri Derneğince Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, şehit mezarlarının başında dua ederek, karanfil bıraktı.

Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayat Atatürk büstüne çelenk sundu.

Jandarma Teğmen Turgut Kibrit, burada yaptığı konuşmada, tarihteki her savaşın, muharebenin, ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşlarının, maddiyatın maneviyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olduğunu ifade eden Kibrit, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada başka bir milletin gösteremeyeceği bir kahramanlık destanıdır."

Vali Meral ve beraberindekiler daha sonra Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Şehitlikte devam eden programda ise Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi, ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, daire müdürleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende de Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Şehit Aileleri Derneği tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Somuncu Baba Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cihat Mun yaptı.

Mun, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Ali Mantı, vatan ve millet için canını veren şehitlere rahmet dileyerek, "Bu vatan için şehit olandan ve bu vatan için çalışan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması, İl Müftüsü Cemaleddin Bal'ın duası ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali Mantı'nın yanı sıra, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki törende, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile Belediye Başkan Vekili Sabri Demirkabu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Kadir Kelebek tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yüzbaşı Kadir Kelebek, konuşmasında 18 Mart'ın tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şehitlik özel defterini imzaladı.

Vali Tutulmaz, bazı milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehit mezarlarının başında dua ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA