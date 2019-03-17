18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Sivas Valiliğince düzenlenen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüş, Dört İşletme Kavşağı'ndan başladı.

Yaklaşık 2 bin kişi sloganlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşü farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Sivaslıların her yıl bu yürüyüşe duyarlılık gösterdiğini aktaran Ayhan, "Bu yıl bu yürüyüş daha anlamlı. Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini Yeni Zelanda'da gördük. Hayatını kaybeden din kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Şiddetle lanetliyoruz." diye konuştu.

Ayhan, uyanık ve duyarlı olunması gerektiğini de vurgulayarak, "Çanakkale'deki ruhu yüzyıllar sonra hissetmemiz lazım. Sadece yürüyüşlerle değil milli ve manevi kimliğimizle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözü olan Çanakkale Savaşı'nı iyi anlamamız gerekir. Bir olacağız, beraber olacağız 18 Mart'ları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, il protokolünün yanı sıra, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA