18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Budapeşte

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Şehitliği'nde ve Kabil'deki Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında anma törenleri düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinden 480'inin mezarının bulunduğu Budapeşte'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçilerinin yanı sıra Macaristan Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yetkilileri ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Türkiye ve Macaristan milli marşları çalındı.

Büyükelçi Oktay törende yaptığı konuşmada, 103 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik cephelerinden biri olan Çanakkale'de, on binlerce Türk askerinin vatan savunması uğruna canını feda ettiğini belirterek, "18 Mart 1915 tarihinde Türk kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşları tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bu zafer ve Çanakkale Kara Savaşları'nda Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan başarılar Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanını korumaya ne kadar kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Efsanevi Çanakkale savunması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir mihenk taşı olmuştur." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nın diğer önemli cephelerinden Galiçya'da 1916 ve 1917 yıllarında yapılan muharebelerde de binlerce Türk askerinin şehadet mertebesine ulaştığına dikkati çeken Oktay, "O kahramanlardan 480'i bugün, o zaman ve şimdi müttefikimiz olan dost Macaristan'ın topraklarındaki bu şehitlikte huzur içinde yatmaktalar." diye konuştu.

Etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörü Hüseyin Lütfi Ersoy şehitler için dua etti.

Büyükelçi Oktay'ın yanı sıra KKTC Temsilcisi Selda Çimen, Azerbaycan Büyükelçisi ve üst düzey Macar yetkililer şehitlikteki anıta çelenk bıraktı.

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında da bir tören düzenlendi.

Törene Afganistan'daki NATO Birlikleri Komutanı John Nicholson, İçişleri Bakanı Yardımcısı Murad Ali Murad, İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri ve yabancı ülkelerin üst düzey askeri yetkilileri katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın konuşmasında, Çanakkale'nin sadece bir kahramanlık destanı değil aynı zamanda Osmanlı'nın küllerinden doğan bir Türk devletinin ve dünyanın uzak yerlerindeki Yeni Zelanda ve Avustralya'nın tarih sahnesine çıkmasına vesile olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı ile aynı ruhu taşıyan Çanakkale Zaferinin, barışın anlam ve değerinin tüm insanlığa gösterildiği bir ibret abidesi olduğunu dile getiren Aydın, muharebelerde, kahraman Mehmetçik'in gösterdiği merhametin, en azılı düşmanlıkların bile dostluğa dönüşebileceğinin bir ispatı olduğu kaydetti.

Aydın, Çanakkale Zaferinin dünya harp tarihinin sayfalarında "Centilmenler Savaşı" olarak yerini aldığını aktardı.

Türk Görev Kuvveti olarak Afganistan'da göreve başlayalı, 05 Ocak 2012 tarihinden bugüne kadar dost Afganistan topraklarında barış ve huzurun sağlanması uğruna 15 arkadaşlarını şehit verdiklerini hatırlatan Aydın, "Bu topraklarda şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin, yüce milletimizin ve kardeş ülke Afganistan halkının engin gönlünde ve zihninde yaşamaya her zaman devam edeceğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Murad Ali Murad da Afgan ve Türk halkının Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında dayanışma içinde olduklarını ve günümüzde de Türk halkının Afgan halkının yanında olduğunu söyledi.

Törenin sonunda Çanakkale Zaferi'ni anlatan fotoğraf sergisi gezildi.