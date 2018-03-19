Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Karamanlı İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Tarran Güney, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, güç dengelerinin değiştiğini, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığını belirtti.

Zaferin, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini tutuşturduğunu, Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olduğunu vurgulayan Güney, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu günkü onurlu ve güçlü duruma gelmesinde en büyük pay, hiç kuşkusuz fedakarlıkların en büyüğünü yapan şehitlerimize aittir. Şehitlerimizin bu fedakarlıkları ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, onların aziz hatıraları daima kalbimizde yaşayacak ve Türk milleti, şehitlerimizi daima minnetle hatırlayacaktır."

Programda, müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim, öğrenciler ve askerler tarafından şiirler okundu.

Sinevizyon ve tiyatro gösterilerinin sergilendiği etkinlikte çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödüller verildi.