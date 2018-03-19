Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitler Koşusu" düzenlendi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen koşu, Atatürk Caddesi'nde başlayıp, 15 Temmuz 2016'da Marmaris'te şehit olan polis memurları Şehit Mehmet Çetin ve Şehit Nedip Cengiz Eker'in adlarının verildiği sokakların bitişiğinde son buldu.

Koşuya katılan öğrencilere arkadaşları ve velileri finişte alkışlarla destek oldu. Öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

Dereceye giren öğrencilere madalyalarını, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Kazım Ala ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan verdi.

"Birliğimiz, bayrağımız için şehit oldular"

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Yüksel, Mehmetçiğin 103 yıl önce Çanakkale'de destan yazdığını anımsatarak, Çanakkale ruhunu 103 yıldır koruyup yaşattıklarını söyledi.

Öğrencilerin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polislerin isimlerinin verildiği noktaya koştuğunu vurgulayan Yüksel, "Özellikle burada bulunduğumuz noktada hepiniz biliyorsunuz ki 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gelen hainler, polis memurlarımız Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'i şehit ettiler. Onlar da bu vatan için, birlik beraberliğimiz için, bayrağımız için şehit oldular." dedi.

Yüksel, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de askerlerin başarıyla operasyon yaptıklarını hatırlatarak, güvenlik güçlerinin Türkiye için gözünü kırpmadan görevini yaptığını, Çanakkale ruhunun Afrin'de yaşatıldığını ve gelecekte de yaşatacaklarını kaydetti.