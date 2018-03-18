Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Atatürk posteri, Türk bayrağı ve fener taşıyan vatandaşların yürüyüşü sırasında 500 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı

açıldı.

Vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar marşlar söyleyerek yürüdü.

Bazı öğrenciler yürüyüşte Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik ve hemşirelerin giydiği kıyafetler ile yer aldı.

Fener alayına Vali Yardımcısı Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale

Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir,

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel ve çok sayıda vatandaş katıldı.