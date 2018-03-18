18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Kredi Yurt Kurumu Sivas İl Müdürlüğüne bağlı erkek yurtlarında barınan öğrenciler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Camisi'nde bir araya geldi.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için Fetih Suresi okudu. Öğrenciler daha sonra tüm şehitler için dua etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavat eşliğinde Garnizon Şehitliğine kadar yürüyen öğrenciler, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Öğrenciler, daha sonra şehitlik içerisinde bulunan Şehitler Müzesi'ni gezerek, müzede sergilenen şehitlerin eşyalarını inceledi.