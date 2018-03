SAMSUN/ Samsun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürüyüş düzenlendi.

İlkadım ilçesi Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğretim elemanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, İstiklal, 19 Mayıs ve Cumhuriyet caddelerini takip ederek Anıt Park'a ulaştı. Yürüyüş boyunca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Çanakkale geçilmez" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı günün adı olduğunu söyledi.

Mehmetçik'in Afrin'de kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Bilgiç, "Mehmetçik'imizi erinden komutanına kadar minnetle anıyoruz. Türk milleti her türlü yokluğa, zorluğa, imkansızlığa rağmen söz konusu vatan olunca hiçbir şeyin engel olamadığını gösterdiği günler bu günler. Daha çok çalışmak, daha doğru yaşamak ve birbirimizi sevmek ve saymanın çok önemli olduğunu da bu vesileyle hatırlamış olmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmanın ardından OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, tüm şehitler için dua okudu.

İstiklal Marşı duyulunca pazarda hayat durdu

Çankırı'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Afrin'in merkezini kontrol altına alması dolayısıyla pazarda hoparlörden İstiklal Marşı çalındı.

Zabıta noktasındaki pazar hoparlöründen yükselen İstiklal Marşı'nı duyan pazardaki vatandaşlar ile esnaf alışverişi bırakarak saygı duruşuna geçip hep birlikte okudu.

Belediye Gençlik Merkezi Üyesi Osman Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e girmesi nedeniyle vatandaşların dikkatini çekmek için böyle bir program hazırladıklarını söyledi.

Resmi bir tören dışında İstiklal Marşı çalındığında günlük yaşantısına devam eden insanların nasıl davranacağını görmek istediklerini ifade eden Memiş, "Vatandaşlarımıza ve pazar esnafına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin böyle vatandaşları olduğu sürece bu vatan bölünmez." dedi.

Pazar esnafından Yunus Oruç da pazarda elma satarken İstiklal Marşı'nı duyduğunu belirtti. Alışverişi bırakarak saygı duruşuna geçtiğini ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlatan Oruç, "Şükürler olsun memleketimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. İstiklal Marşı başlar başlamaz herkes olduğu yerde durarak İstiklal Marşı'nı okudu." diye konuştu.

Esnaf Muhammet Yalçın da İstiklal Marşı'nın sadece okullarda değil her yerde okunması gerektiğini, bu vatan için her zaman can vermeye hazır olduklarını kaydetti.