Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yığılca ilçesi Anıtpark Alanı'nda düzenlenen çelenk sunum törenine, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Mansur Çağan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın ardından şehit aileleri ve gazilere yemek verildi.

Yemek ikramının ardından 'Vatan size minnettar' yazılı hediyeler, şehit aileleri ve gazilere verildi.

Akçakoca

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Çelenklerin konulmasının ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Yemenici, Çanakkale dönemine ait resim sergisini gezdi.

Tören, öğretmenevinde düzenlenecek etkinliklerle devam etti.