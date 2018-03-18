Adıyaman ve Gaziantep'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hükümet Konağı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından öğrenciler, "Çanakkale ve Şehitlerimiz" şiirlerini okudu.

İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte de şehitler için 253 bin hatimin duası yapıldı.

İlçe Müftüsü Selami Sayın, Çanakkale Savaşına katılan askerlerin Allah'a olan imanlarının ve sahip oldukları üstün manevi ruhun zaferin kazanılmasındaki önemini vurguladı.

Başlatmış oldukları hatim kampanyasında okudukları duaların kabul edilmesi temennisinde bulunan Sayın, "Vatan aşkı ile ümmet aşkıyla cennet misali vatan topraklarına düşman çizmesi ile basmasın. Rabbim bizlere böyle zor günleri yaşatmasın. Rabbim bizleri her türlü iç ve dış saldırılardan muhafaza eylesin." diye konuştu.

İslahiye

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İslahiye Şehitliği'nde edilen duanın ardından programa İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Törene katılan İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, Belediye Başkan Vekili İzzet Aytekin ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı İsmail Macit tarafından çelenk sunuldu.

Araban

Araban Hükümet Konağı bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Araban İlçe Mezarlığın'daki şehitlik ziyaretinin ardından Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.

Törene, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, Araban Ülkü Ocakları Başkanı Nuhali Türk ve vatandaşlar katıldı.