18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Batman'da tören yapıldı.

Diyarbakır'da Hava Şehitliğinde çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, vatan uğruna gözünü kırmadan canlarını feda eden aziz şehitleri minnet ve şükranla anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Türk askerinin Çanakkale'de savaşmak için değil adeta ölmek için gittiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra onların yanında tıpkı bugün olduğu gibi omuz omuza mücadele eden ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve tüm milletimizin topyekun vatan ve millet sevgisinin birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, askeri taktik ve dehanın zaferidir."

Şehitlikteki tören, Hava ve Kara şehitliğindeki kabirlerine karanfil bırakılması ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezindeki törende Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can konuşma yaptı.

Yıl dönüm dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla tarafından ödülleri verildi.

"Çanakkale Zaferi" konulu sunumun ardından Şehit Namık Tümer Ortaokulu Öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Oratoryosu sahnelendi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro günün anlamına uygun türküler seslendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ile öğrenciler de katıldı.