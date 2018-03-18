ELAZIĞ/MARDİN/ Elazğı'n Keban, Mardin'in Ömerli ve Batman'ın Sason ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Başçavuş Suat Aydın, törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini belirterek, "Kahraman şehitlerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidim! Manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek, senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Törene, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ömerli

Mardin'in Ömerli ilçesinde Hükümek Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan anma programına, daha sonra Mehmet Kavak Lisesinde devam edildi.

Okulun tarih öğretmeni İsmail Kar, Türk savaş tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın kutsal vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Törene, Ömerli Belediye Başkanvekili Kaymakam Erol Korkmaz, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Sason

Batman'ın Sason ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasıyla başlayan buradaki tören, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okumasıyla sona erdi.

Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden anma programına, Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Vekili Nedim Işık, İlçe Garnizon Komutanı Zafer Kaya, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.