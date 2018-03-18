İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kadifekale Semtindeki Hava Şehitliğindeki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan, şehit yakını ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için saygı atışı yapıldı, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Tören sırasında lise öğrencilerinin okuduğu şiirler şehit yakınlarını duygulandırdı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Aziz şehitler, Çanakkale Zaferi'nin ve 18 Mart Şehitler günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanı olan bu zaferlerle yok olacağına inanılan bir milletin yeniden doğduğu görülmüştür. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşanların torunları bugünde aynı azim ve kararlılıkla vatanını korumaya devam etmektedir. Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içerisinde aynı kararlılıkla ülkemize istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Sultan Alpraslan'dan başlayarak Gazi Mustafa Kemal'e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahı beratın mühürleri olan şehitlerimizi minnetle anıyorum."

Daha sonra İzmir Valisi Ayyıldız ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

"Hepimiz şehit olmaya hazırız"

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlarla sohbet etti.

Recep, "Dualarımız her zaman onlarla, gönüllerimiz her zaman onlarla. Ne mutlu ki böyle aslanlarımız var. Bizler de sıramız geldiğinde onlar gibi bu canı seve seve vermeye hazırız." dedi.

Recep, bir şehit yakını kadının "zaten bu can emanet gerekirse ben de varım" demesi üzerine de şöyle konuştu:

"Bundan Şüphe yok. Zaten bunu bütün kadınlarımız bunu ispat ediyor. Dolma sarıyor, atkı örüyor. Çorap örüp gönderiyor. Bunların hepsi başka şeyleri de yaparım mesajı vermektir. Biz buraya geldiğimizde 'vazifemizi yerine getirebiliyor muyuz?' sorgulaması yapıyoruz esasında. Şükürler olsun ki cevabını da veriyoruz. Bu cennet vatanı onların bize emanet ettiği gibi muhafaza ettiğimiz için huzurluyuz."

Orgeneral Recep, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarını da ziyaret ederek şehit ailesi ile görüştü.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Recep, şehidin babası İhsan Palancı'ya "Şehitlerimiz sayesinde bugünlerdeyiz. Hepimiz şehit olmaya hazırız." dedi.

Şehidin annesi Yasemin Palancı'nın "Oğlum gibi bende şehit olmaya hazırım" sözleri üzerine Orgeneral Recep, "Bugünlerimiz onların sayesindedir. Ne mutlu ki böyle annelere sahibiz. Sizinle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Recep, kendisi ile çekildiği fotoğrafı isteyen Bülent Külekçi isimli şehit yakını gençle de yakından ilgilendi.

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