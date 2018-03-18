18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü etkinlikleri için kente gelen vatandaşlar, İskele Meydanı ve kordonda yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen stadyumdaki törenleri izleyen vatandaşlar daha sonra İskele Meydanı ve kordona akın etti.



Burada, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, boğazda demirli bulunan savaş gemileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kordonda gezen vatandaşlar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 2018 Troia Yılı Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Soğuk Heykel Canlandırma Etkinliği"ne yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Hektor, Paris, Aşil ve Homeros gibi Troia'ya yön veren karakterlerin heykelleri büyük ilgi gördü.

Üzerine giydiği sarı kırmızı kıyafetiyle dikkati çeken Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek için kente geldiğini söyledi.

Her yıl törenlere katıldığını ifade eden Yılmaz, "18 Mart'ta Türk ordusu yedi düvele karşı zafer kazanmıştır. Şu anda da Cumhurbaşkanımız Afrin operasyonuyla yedi düvele karşı zafer kazanacaktır. Ben 18 Mart ve diğer resmi bayramlarda futbol ligimizin değerli takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takımımızı simgeleyen kıyafetleri giyiyorum." dedi.