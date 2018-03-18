18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da tören gerçekleştirildi.

Konya Askeri Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı atışının yapıldığı törende, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Yakup Canbolat, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, şehit mezarlarının başında dua ederek karanfil bıraktı.

Karaman

Karaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen, Karaman Belediye Başkan Vekili Ramazan Özbay, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bayat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Meral ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Garnizon şehitliğinde devam eden törende ise Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehit İsa Kiriş'in annesi Ayşe Kiriş, oğlunun mezar taşını öptü. Çok duygulu olduğunu anlatan Kiriş, "Oğlum da şehit olunca bugünlerde çok duygulu oluyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Evlatlarımızın mezarlarını ziyaret edip şehitlerimiz için dua ediyoruz. Şimdi de cephede askerlerimiz var. İnşallah tüm askerlerimiz sağ selim evlerine dönüp annelerine kavuşurlar." dedi.

Aksaray

Aksaray'da Coğlaki Mahallesi'nde bir araya gelen Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Öğrencilerin Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okuduğu programda, Vali Aykut Pekmez şehitlik defterini imzaladı. Pekmez konuşmasında, vatanı fedakarca korumak adına canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitleri minnetle yad ettiklerini söyledi.

Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende, Vali Pekmez, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise tören Kocatepe Asri Mezarlığı içinde bulunan Hava Şehitliği'nde çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Vali Mustafa Tutulmaz, şehitlik defterini imzalandı. Programda katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.