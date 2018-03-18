18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yıl Dönümü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkan Vekili Hamdi Astarcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Törenin ardından Tabiatın Kalbi Bolu Derneği tarafından oluşturulan 80 kişilik bisiklet grubu, ilçe merkezinden 5 kilometrelik güzergahta bisiklet turu yaptı.
Törene, Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Onur Musa Başal, Mudurnu Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Turanlı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.