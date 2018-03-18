Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeyi ecdadımız kanlarıyla yoğurarak vatan haline getirmişti. Şimdi de millet olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü töreninde bugün Mehmetçiğin Afrin'de, El Bab'ta, Kuzey Irak'ta ve Türkiye'nin geçit vermez dağlarında nice kahramanlık hikayeleri yazdığını anlattı.

"Biz bir şeye inandık. Bizim milletimiz, gençliğimiz, şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. İşte şurada görüyorum, birileri var. O birileri şehadeti bir nesle miras olarak bıraktı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

" 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda'. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber' Peygambere komşu olmak isteyenler işte bu yolda şehadete yürüyorlar. Bu ülkeyi ecdadımız kanlarıyla yoğurarak vatan haline getirmişti. Şimdi de millet olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz. Vatansızlığın, devletsizliğin, ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde görüyoruz. Rahmetli Arif Nihat Asya'nın dediği gibi 'Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız/Ve vatansız bırakma Allah'ım/Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım."

"Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ne olduğunu gördünüz"

Rabia işareti yapan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 81 milyon tek milletiz ve bayrağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyoruz." dedi.

"Kim ki bayrağımıza alternatif düşünmeye kalkarsa, kalkanların Cudi'de ne olduğunu gördünüz, Gabar'da ne olduğunu gördünüz, Tendürek'te ne olduğunu gördünüz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik? İnlerine gireriz." dedi.

Erdoğan,"'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır.' Tek vatan; 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Böldürmedik ve ne oldu? Suriye'ye kaçtılar. Kandil'e kaçtılar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Tek devlet; Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz söz konusu değil ve devletimize de sahip çıkacağız." diye konuştu.

Tarihin değerli dersler sunduğunu, o dersleri almayı bilmek gerektiğini dile getiren Erdoğan, gençlere, Malazgirt'i bilmeden Osmanlı'nın kuruluşunun kavranamayacağını, Ankara Savaşı'nı bilmeden İstanbul'un fethinin sırrının anlaşılamayacağını, Karlofça Antlaşması'nı öğrenmeden Sultan Abdülhamid'in siyasetinin çözülemeyeceğini söyledi.

"Zafer, göz yummadan koşana gider"

"Çanakkale'nin mesajını ruhumuza sindirmeden bugün verdiğimiz mücadeleyi doğru şekilde ifade edemeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birileri sanki Çanakkale sadece bir hamasetten ibaretmiş gibi ısrarla bu büyük destanı gözden ırak tutmaya çalışıyor. Halbuki Çanakkale, her iki taraftan yarım milyonu aşkın insanın canını, hayalini, geleceğini bıraktığı benzersiz bir coğrafyadır. Burada sadece kurşunlar havada birbirine girmedi. Aynı zamanda hayaller vuruştu. İki farklı zihniyet çarpıştı. Allah'ın izniyle Çanakkale'de o gün biz galip geldik. Bugün de zafer bizimdir. Şu anda kendi topraklarımız yanında Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ve tüm dünyada verdiğimiz mücadele siz gençlerimize ve sizden sonra geleceklere daha büyük, daha güçlü bir Türkiye inşasına ilham kaynağı olacaktır. Biz, ecdadın mirasını yaşatmaya ve yükseltmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah bizim onlara bırakacağımız mirası daha ileriye taşımanın çabası içinde olacaktır. Ne diyor şair, 'Yaşamaz ölümü göze almayan/Zafer, göz yummadan koşana gider/Bayrağa kanının alı çalmayan/Gözyaşı boşana boşana gider/Kazanmak istersen sen de zaferi/Gürleyen sesinle doldur gökleri/Zafer dedikleri kahraman peri/Susandan kaçar da coşana gider/Bu yolda herkes bir ey delikanlı/Diriler şerefli ölüler şanlı/Yurt için dövüşen başı dumanlı/Her zaman bu şandan, o şana gider.' Evet, bu öyle bir yoldur ki dirileri şereflidir, ölüleri şanlıdır.

Türk Milleti olarak şerefimizle, şanımızla yürüttüğümüz istiklal ve istikbal davasının bayrağını nasıl ki Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, liderliğinde tarihe kaydettiysek inşallah Afrin'de de yeni bir tarih oluşturuyoruz."

Notlar

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'na çıkan ara yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, davetliler, gazeteciler ve vatandaşlar kendileri için ayrılan yerlerden ve kontrol noktalarından geçti.

Stadyumun çeşitli yerlerine "Şehitlerimizle Şanlanan Akifimizle Taçlanan Çanakkalemize Hoşgeldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız", "Şehadet En Yüce Makamdır Diyen Birileri Var", "15'inde Cesaretiyle Devleşen Birileri Var", "Söz Konusu Bayraksa Yola Düşen Birileri Var", "Şehadeti ile Bir Nesle Ders Veren Birileri Var", "Bir Mermiyle Ülkenin Kaderini Değiştiren Birileri Var", yazılı pankartlar asıldı.

Törenden saatler önce tribünler tamamen dolarken, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı.

Stadyumda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği marşlar seslendirirken, öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sahada kendilerine ayrılan yerlerine geldi.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresini ve Türk bayrağı açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda ve Avusturalyalı askerlerle vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahadaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Tribündeki yerini alan Erdoğan, kendisine ulaşmak için ağlayan bir kız çocuğunu yanına alarak konuştu, oyuncak hediye etti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanlığının yürüttüğü "Biz Anadoluyuz' projesinde yer alan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

"Birileri Var" adlı müzikli tiyatral gösterinin icra edildiği etkinlik geçit töreniyle son buldu.

(Bitti)