İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, ?Çanakkale'nin, tarihi kahramanlıklarla dolu milletin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini bütün dünyaya gösterdiği, Mehmetçiğin istiklal uğruna, şehadet iştiyakıyla abideleştiği yer olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin, milletin bu topraklardaki bin yıllık varlığını kazımak isteyenlere karşı, imkansızlıklar içinde yazılan bir destan olduğunu dile getiren Şahin, "İnsanlık tarihinde eşine az rastlanacak derecede şerefli bir mücadeledir. Bu büyük mucizenin altında sarsılmaz bir iman, azim ve kararlılık yatmaktadır." dedi.

Bugünkü Türkiye'nin temellerinin Çanakkale toprakları üzerinde atıldığını vurgulayan Şahin, "Çanakkale Destanı yazılırken en güçlü silahlarla donanmış ordulara geçit vermeyip dünya tarihine yön veren milletimiz, varlığını sürdürebilmek için münevver bir kuşağını vatana feda etmiştir. Şu anda vatan toprağında yatan sizler (şehitler), bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez' diye haykırdınız ve Milli Mücadele ateşini yaktınız. Çanakkale'deki yüksek ruhu iyi anlamak ve her daim diri tutmak, şehit ve gazilerimize karşı en büyük mesuliyetimizdir." diye konuştu.

Şahin, Çanakkale'nin, millete, ülkeye ve istikbale kastedenler için hiçbir zaman unutulmaması gereken ibretlik bir hadise olduğunu belirterek, "Zira Çanakkale ruhu, bu milletin karakterine işlemiştir. Kahraman askerlerimiz, sizlerden tevarüs ettikleri azim, şevk ve iman ile dün Kuzey Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda bugün de Zeytin Dalı Harekatı'nda tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atmaya devam etmekteler." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hürriyet aşkı, vatan ve millet sevdası sayesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünün idrak edildiğine vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bedeli hiçbir surette ödenemeyecek fedakarlığınızı bu millet ebediyen unutmayacaktır. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Türkiye Harp Malulü Harp Gazi ve Şehitler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de şehitlere minnet duyduklarını dile getirdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bazı ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda vatandaşın katıldığı tören Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitliklerin ziyareti ve dua okunmasıyla sona erdi.