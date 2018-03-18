Kütahya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kütahya Hava Şehitliğindeki tören, protokol üyelerince çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığını temsilen konuşan Hava Piyade Yüzbaşı Can Ağaç, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin bağımsızlığı uğruna en kutsal varlıklarından fedakarlık etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitler ile kahraman gazileri şükran ve rahmetle anıldığını dile getiren Ağaç, şunları kaydetti:

"Türk milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır. Bugün, Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Mohaç'ta, Yemen'de, Galiçya'da, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Kore'de ve Kıbrıs'ta, yurdumuzun her karış toprağında ölümsüzlük şerbetini içenlerin günüdür."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği programda protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.