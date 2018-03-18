18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, Türk kurumlarının temsilcileri, Bakü Türk Anadolu Lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri ile Azerbaycan İzciler Birliği üyeleri katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin milli marşları okundu. Özoral ve törene katılanlar, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Büyükelçi Özoral, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Bundan 103 yıl önce tarihe geçen dünyanın en büyük zaferlerinden birini kanınız, canınız pahasına elde edip büyük bir destanı bizlere armağan ettiniz. Torunlarınız bugün de memleketin değişik köşelerinde, Afrin'de, Karabağ'da yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar.

Bize emanet ettiğiniz bu aziz vatanı, Atatürk'ün bizlere emanet bıraktığı bu devleti ve kardeş topraklarını yine canımız, kanımız pahasına korumaya hazırız. Sizler rahat uyuyun. Hatıranız bize her zaman güç vermektedir. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

Özoral ve beraberindekiler daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.