CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Taştan, mesajında, 18 Mart tarihindeki bu destanının kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biri olduğunu ifade etti.



Çanakkale şehitlerini 'ya istiklal ya ölüm' bilinciyle selamladıklarını aktaran Taştan, şunları kaydetti:



"Bu topraklarda güvenle yaşamamız için eşine az rastlanır bir kahramanlıkla, canlarını feda eden Çanakkale şehitlerimizi ve büyük bir kararlılıkla terör odaklarıyla mücadele ederek toprağa düşen fedakar evlatlarımızı ebediyen kalbimizde taşıyacağız. Ocaklarına düşen ateşi 'Vatan sağ olsun' diyerek kucaklayan şehit yakınlarımıza büyük zaferin yıl dönümü nedeniyle bir kez daha tüm milletim adına şükranlarımı sunarken, toprağın bağrına emanet ettiğimiz şehitlerimizi minnetle anıyoruz."