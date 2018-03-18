Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye'nin son 100 yıldaki istiklal ve istikbal mücadelesinin ön sözü olduğunu belirtti.

Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde büyük bir şeref abidesi olarak varlığını koruduğunu kaydederek, "Milletimizin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi, dünya harp tarihine de altın harflerle adını yazdırmıştır." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye'nin son 100 yıldaki istiklal ve istikbal mücadelesinin ön sözü olduğunun altını çizen Baran, "Çanakkale Zaferi, dört bir yandan taarruz altında olmasına karşın vatanını korumak için şahlanan bir milletin destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Çanakkale'yi 1915 yılında geçilmez yapan ruhun 15 Temmuz'da tekrar ortaya konulduğuna dikkati çekerek, hain darbe girişiminin yaşandığı gece Türk milletinin meydanlara akarak Çanakkale'de olduğu gibi vatanın namusunu çiğnetmediğini belirtti.

15 Temmuz'un, Çanakkale ruhunun bu yüzyıldaki şahlanışı olduğunu ifade eden Baran, "Bu ruhun ete kemiğe bürünmüş adı, Çanakkale'de Seyit Onbaşı ise 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'dir. Bizden sonraki nesillerin de Çanakkale ruhunu kaybetmemesi için Seyit Onbaşı'yı da Başçavuş Ömer Halisdemir'i de unutmayalım, unutturmayalım." görüşünü paylaştı.

Çanakkale'de milletin istiklal ve istikbali için mücadele verildiğine işaret eden Baran, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın aynı şekilde beka mücadelesi olduğunu vurguladı.

Baran, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Yerli ve milli üretim, istihdam seferberliği konuları da bu mücadelenin önemli başlıklarıdır. Milletin, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olarak varlığını muhafaza etmesini sağlayan şehit ve gazilere minnet borcu vardır. Afrin'deki tünellere, pusuya yatan hainlere destek verenlere bakınca bu minnet borcunun büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran, 2005'ten bu yana Ankara'nın farklı ilçelerinden 32 bin ortaokul ve lise öğrencisini Çanakkale'ye gönderdiklerini kaydederek, bu yıl da 3 bin 265 öğrenciyi Çanakkale'ye göndereceklerini bildirdi.