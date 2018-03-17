AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 103 yıl önce emperyalizmi Çanakkale boğazının sularına gömen vatansever ruhun bugün Afrin'de yine emperyalistlerin tezgahını boşa çıkarmak için kahramanca savaştığını kaydetti.

Milletvekili Tin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu toprakların tarih boyunca emperyalizmin iştahını kabarttığını, ancak bugüne kadar emellerine ulaşamadıklarını belirtti.

Bu aziz milletin güçlü imanı, çelik iradesinin her zaman oyunları bozacağını ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Bugün coğrafyamız üzerinde yine oyunlar tezgahlanıyor. Emperyalistler, bu kez kukla bir devlet vaat ettikleri maşalarını kullanıyorlar. Burnumuzun dibinde, ulusal güvenliğimizi tehdit eden, Ortadoğu coğrafyasının bağrına hançer gibi saplamak istedikleri bir oluşumun peşindeler. Afrin'deki harekat bu emperyalist planına büyük bir darbe indirmek için yapılıyor. Bu harekatın başarılı olması hem ülkemiz hem de İslam coğrafyası açısından büyük önem taşıyor.

103 yıl önce emperyalizmi Çanakkale boğazının sularına gömen vatansever ruh bugün Afrin'de yine emperyalistlerin tezgahını boşa çıkarmak için kahramanca savaşıyor. Çanakkale'deki atalarımızla aynı ruh ve imanı taşıyan kahraman Mehmetçiğimizden zafer müjdesi almayı umutla bekliyor, şanlı ordumuzun muzaffer olması için dua ediyoruz."