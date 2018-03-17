Ankara Valisi Ercan Topaca, "Şanlı geçmişimizden aldığımız güçle, bizlere emanet edilen bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte de aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız." ifadesini kullandı.

Topaca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanın yedi düvele karşı cansiparane savunulmasında binlerce gencin toprağın bağrına düştüğü, nice kahramanlık hikayelerine sahne olan Çanakkale Zaferi'nin, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, tüm imkansızlıklara rağmen Türk milletinin, istiklali uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gösteren eşsiz bir zafer olduğunu kaydeden Topaca, "Şanlı geçmişimizden aldığımız güçle, bizlere emanet edilen bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte de aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, tarih sahnesindeki varlığını Çanakkale Zaferi'yle taçlandırıp Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Türk milletinin, bu uğurda nice şehitler verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde de devletimizin bekası, vatan topraklarının bütünlüğü, milletimizin güven ve huzuru için başta 15 Temmuz olmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nda da vatan evlatları canlarını feda ederek şehitlik mertebesine erişmişlerdir. Bu durumu, Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya 'Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor' mısralarıyla dile getiriyor.

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla milletimize eşsiz bir zaferin gururunu yaşatan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda en değerli varlıklarını feda eden Çanakkale, 15 Temmuz, Afrin ve terörle mücadele operasyonları şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum."